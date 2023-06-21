Житель Челябинска осужден за хищение латунных дверных ручек из театра

По решению суда он должен возместить ущерб.

Разнорабочий в июле прошлого года похитил декоративные аксессуары, представляющие художественную и культурную ценность. Речь идет о 10 латунных дверных ручек. Ущерб составил 106 тыс. рублей.

В Челябинске бывшего работникам театра драмы имени Наума Орлова приговорили к 2 годам лишения свободы условно за хищение предметов, имеющих историческую и культурную ценность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.



