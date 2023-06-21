Открытие аэропорта Краснодара очень бы упростило путь туристов в Крым – участники рынка

Участники туриндустрии пока не очень надеются на слухи о возможном открытии краснодарского аэропорта, закрытого с начала СВО, но подтверждают, что такой шаг очень облегчил бы логистику в регионе и, в частности, в Крыму. Именно дорога, а не безопасность сейчас являются основной проблемой для туристов, которые хотят отправиться на полуостров, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Ранее на авиацию приходилось до 30% трафика туристов в Крыму.