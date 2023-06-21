Голосование на осенних выборах в Свердловской области будет двухдневным

Голосование на предстоящих осенью выборах в Свердловской области пройдет в течение двух дней – 9 и 10 сентября 2023 года. Такое решение приняла сегодня избирательная комиссия региона.

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Как сообщили Накануне.RU в областном избиркоме, двухдневное голосование будет организовано и проведено на всех выборах в Свердловской области в сентябре этого года. Как заявила председатель избирательной комиссии региона Елена Клименко, решение принято в интересах избирателей. Участки будут открыты для них 9 и 10 сентября с 8.00 до 20.00.

"Возможность принять участие в выборах в субботу или в воскресенье, судя по опыту наших коллег из других российских регионов, избирателями востребована", - отметила Клименко.

В области уже стартовала избирательная кампания регионального уровня – дополнительные выборы депутата Законодательного собрания по Ирбитскому одномандатному округу №13. Начались или начнутся в ближайшие дни (после официального опубликования решений о назначении) 10 избирательных кампаний местного уровня.

Напомним, накануне депутаты гордумы Екатеринбурга выступили против электронного голосования на выборах. В избиркоме отметили, что рассмотрят данный вопрос в течение июня.