21 Июня 2023
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Фото:Накануне.RU

Прокуратура проводит проверку в "Кольцово", где автобус чуть не заехал под самолет

Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку после инцидента в "Кольцово". Пассажиры автобуса, ехавшего до самолета, пострадали из-за резкого торможения - водитель практически заехал под воздушное судно.

"Организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей. По итогам проверки будет дана оценка действиям сотрудников аэропорта", - сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, пассажиры сели в автобус, чтобы добраться до самолета рейсом "Екатеринбург - Москва". Как передает Ural Mash, водитель увлекся чем-то и, не заметил вовремя самолет, резко затормозил. Из-за этого взрослые и дети в салоне попадали друг на друга, многие получили ушибы, у кого-то порвалась одежда. Сильнее всего досталось 49-летней женщине: ей прямо в челюсть прилетели висящие под потолком ручки, из-за чего у нее пошла кровь.

В самолете стюарды носили пассажирам лед. Пострадавшей женщине пришлось обратиться в медпункт уже в Домодедово. К счастью, переживания по поводу сотрясения и перелома не подтвердились. Сейчас потерпевшие настаивают на отстранения водителя от работы.

Теги: прокуратура, Кольцово, автобус, самолет


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