Китай поддержал территориальные претензии против Британии на Фолклендские острова

Китай, член БРИКС, поддержал территориальные претензии Аргентины против Британии на Фолклендские острова и призвал положить конец "колониальному мышлению". Заместитель постпреда Китая в ООН Гэн Шуан дал комментарий специальному комитету по деколонизации, который принял резолюцию, призывающую Лондон и Буэнос-Айрес возобновить переговоры по островам.

Вопрос об островах – историческое наследие колониализма, считает зампостпреда. Хотя колониальная эпоха прошла, гегемонизм и силовая политика, соответствующие колониальному мышлению, все еще существуют сегодня, приводит его слова Lenta.

Считается, что острова были открыты в 1591-92 гг. капитаном Джоном Дэйвисом, который был членом экспедиции английского корсара Томаса Кавендиша. Архипелаг много раз переходил от одного государства к другому, однако в XIX веке Британия основала в Порт-Стэнли военно-морскую базу, что позволило империи закрепить острова за собой. Аргентина утверждает, что острова, расположенные примерно в 600 км от ее береговой линии в Южной Атлантике, были незаконно захвачены Англией. Последняя считает, что у нее есть территориальные претензии, относящиеся к 1765 г. Долгий спор даже перерос в войну между указанными странами, состоявшуюся в 1982 г. и продолжившуюся два месяца.

В 1982 г. аргентинский десант высадился на Фолклендах, заставив капитулировать небольшой британский гарнизон. Свои действия Аргентина объясняла необходимостью восстановления исторической справедливости: в начале XIX века острова некоторое время принадлежали именно этому южноамериканскому государству. Однако Соединенное королевство немедленно отправило в Атлантику крупное военно-морское подразделение, чтобы вернуть архипелаг. Аргентина потерпела поражение в короткой войне, однако от территориальных претензий к Великобритании не отказалась. Отметим, что население Фолклендских островов – всего 3 тыс. человек, а государства потеряли в результате конфликта вокруг этой территории 900 солдат убитыми. Знаменитый писатель Хорхе Луис Борхес назвал эту войну "ссорой двух лысых из-за расчески".

В начале 2022 г. заметный дипломатический скандал произошел между Аргентиной и Бразилией. Последняя предоставила свои аэродромы для промежуточной посадки самолетов британских ВВС, державших путь на Фолкленды. В Буэнос-Айресе заявили протест, на что в Бразилии ответили, что признают аргентинский суверенитет над островами, но и Британию считают важным партнером. Что до конкретного борта, то он перевозил груз вакцины. Бразилия продолжит пропускать самолеты с гуманитарными грузами, а также борта ВВС, участвующие в ликвидации стихийных бедствий или поисково-спасательных операциях, но не допустит использования своего воздушного пространства для модернизации инфраструктуры и усиления британской военной мощи на островах.