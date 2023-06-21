Средний рост цен на услуги в туриндустрии в этом году вырос на 5-15%

Средний рост цен в туриндустрии в этом году составил 5-15% и коснулся практически всего, в том числе размещения и перелетов. Тем не менее, по оценке Российского союза туриндустрии, не менее 5-6- млн россиян в этом году отправятся в заграничные путешествия и еще 15-16 млн "пакетных" туристов будет внутри страны.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечает, что за последний год резко выросло число "пакетных" туристов. На заграничных направлениях такие путешественники составляют 80-90% (против 65% в доковидные и довоенные времена), в России также доля "пакетников" растет – со скромных 10% до 25%. "Это в том числе и следствие ухода популярных сервисов бронирования иностранных", - комментирует эксперт.

Он добавил, что шенгенские визы россияне продолжают получать, правда теперь это дольше и дороже, а сами визы уже выдаются на 3-6 месяцев против нескольких лет раньше. Тем не менее, в прошлом году было выдано 622 тыс. шенгенских виз, и 72% из них – многократные. В 2019-м году было выдано более 3 млн таких виз.