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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге суд по "делу Бусылко" перенесли на июль из-за неявки свидетелей

В Екатеринбурге объявлен очередной перерыв в процессе по громкому делу бывших свердловских силовиков – экс-первого замглавы регионального СКР Михаила Бусылко, экс-заместителя прокурора области Дмитрия Чуличкова и адвоката Владислава Вострецова.

Напомним, в 2021 году Бусылко и Чуличков были осуждены за взяточничество, а Вострецов – за мошенничество (эту статью затем исключили из обвинения) и посредничество во взятке. Однако в начале 2023 года приговор всем фигурантам "дела Бусылко" был отменен – решение принял Седьмой кассационный суд в Челябинске.

Материалы направили обратно в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Процесс стартовал 7 марта, несколько раз заседания переносились.

Сегодня, 21 июня, состоялось очередное заседание. Как сообщается в электронной картотеке райсуда, процесс отложен до 5 июля. Причина в том, что свидетели по делу не явились в суд.

Напомним, что все трое фигурантов "дела Бусылко" будут находиться под арестом до 10 июля.

Теги: Бусылко, свидетели, суд


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