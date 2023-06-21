21 Июня 2023
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Фото: TROND LARSEN/BLUEEYE ROBOTICS/EXPRESSSEN

СМИ: "Северный поток — 2" меньше пострадал от взрыва, чем "Северный поток"

Немецкий телеканал RTL опубликовал новые кадры поврежденных "Северных потоков", полученные с помощью подводного беспилотника.

Группа журналистов сделала вывод, что подрывы "Северного потока" и "Северного потока — 2" сильно отличаются. Об этом сообщает РИА Новости.

Как предполагает корреспондент телеканала, "Северный поток — 2" был подорван небольшим взрывным устройством и пострадал гораздо меньше, чем "Северный поток".

В отличие от "Северного потока", у второго трубопровода не видно следов массивных разрушений: труба относительно аккуратно переломана в одном месте.

Ранее стало известно, что служба военной разведки и безопасности Нидерландов знала о намерениях Киева осуществить подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в июне 2022 года. Эта разведслужба в июне 2022 года получила "от своего источника на Украине" сведения о том, что Киев готовится реализовать план по подрыву трубопроводов.

Теги: северный поток, взрыв,


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