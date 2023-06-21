Областной суд поставил точку в деле "Титановой долины"

Свердловский областной суд наконец поставил точку в вопросе приговора фигурантам дела "Титановой долины".

В начале июля 2021 года Октябрьский районный суд уральской столицы признал экс-генерального директора особой экономической зоны Артемия Кызласова виновным в получении взятки в 13 млн рублей, назначив наказание в 10 лет колонии строгого режима и штраф в 13 млн рублей. Вторым фигурантом был экс-заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, который, по версии следствия, выступал посредником при передаче денег. Бывший чиновник получил девять лет "строгача" с аналогичным штрафом.

Позднее Областной суд изменил приговор Октябрьского районного суда, признав обстоятельством, смягчающим наказание Шилиманова, наличие у него малолетнего ребенка. Также облсуд сохранил обеспечительную меру в виде ареста имущества Кызласова до исполнения приговора в части выплаты штрафа.

Несмотря на это, защита все продолжала подавать апелляции на приговор. Сегодня в Свердловском областном суде состоялось очередное слушание, где решение снова было вынесено не в пользу подсудимых.

"Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда, изучив материалы уголовного дела и выслушав доводы сторон, внесла в судебный акт коррективы, которые не отразились ни на квалификации деяний осужденных, ни на назначенном судом первой инстанции наказании. В качестве обеспечительных мер по гражданскому иску, заявленному в рамках уголовного дела, Свердловский областной суд сохранил в силе арест, наложенный на имущество Кызласова", - сообщает пресс-служба суда.

По итогам апелляционного рассмотрения приговор в отношении Кызласова и Шилиманова вступил в законную силу. Однако адвокаты заявили, что снова будут подавать апелляцию.