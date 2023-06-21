Областной суд поставил точку в деле "Титановой долины"

21 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Областной суд поставил точку в деле "Титановой долины"

Свердловский областной суд наконец поставил точку в вопросе приговора фигурантам дела "Титановой долины".

В начале июля 2021 года Октябрьский районный суд уральской столицы признал экс-генерального директора особой экономической зоны Артемия Кызласова виновным в получении взятки в 13 млн рублей, назначив наказание в 10 лет колонии строгого режима и штраф в 13 млн рублей. Вторым фигурантом был экс-заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, который, по версии следствия, выступал посредником при передаче денег. Бывший чиновник получил девять лет "строгача" с аналогичным штрафом.

Позднее Областной суд изменил приговор Октябрьского районного суда, признав обстоятельством, смягчающим наказание Шилиманова, наличие у него малолетнего ребенка. Также облсуд сохранил обеспечительную меру в виде ареста имущества Кызласова до исполнения приговора в части выплаты штрафа.

Несмотря на это, защита все продолжала подавать апелляции на приговор. Сегодня в Свердловском областном суде состоялось очередное слушание, где решение снова было вынесено не в пользу подсудимых.

"Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда, изучив материалы уголовного дела и выслушав доводы сторон, внесла в судебный акт коррективы, которые не отразились ни на квалификации деяний осужденных, ни на назначенном судом первой инстанции наказании. В качестве обеспечительных мер по гражданскому иску, заявленному в рамках уголовного дела, Свердловский областной суд сохранил в силе арест, наложенный на имущество Кызласова", - сообщает пресс-служба суда.

По итогам апелляционного рассмотрения приговор в отношении Кызласова и Шилиманова вступил в законную силу. Однако адвокаты заявили, что снова будут подавать апелляцию.

Теги: суд, Титановая долина, Кызласов, Шилиманов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.06.2022 14:47 Мск Свердловский облсуд изменил приговор по делу "Титановой долины"
Ранее 25.05.2022 10:33 Мск Апелляции по делу "Титановой долины" рассмотрят через год после приговора
Ранее 23.05.2022 13:52 Мск В Свердловский облсуд поступили апелляции на приговор по делу "Титановой долины"
Ранее 28.07.2021 13:22 Мск Шилиманов обжаловал свой приговор по делу "Титановой долины"
Ранее 21.07.2021 10:18 Мск На приговор по делу экс-главы "Титановой долины" продолжают поступать апелляции
Ранее 15.07.2021 09:00 Мск Экс-гендиректор "Титановой долины" обжаловал свой приговор
Ранее 09.07.2021 12:16 Мск Экс-директора ОЭЗ "Титановая долина" отправили за решетку на 10 лет
Ранее 06.07.2021 13:41 Мск "Это был сиюминутный порыв". Экс-глава "Титановой долины", обвиняемый во взятке, выступил с последним словом
Ранее 06.07.2021 11:16 Мск Прокурор запросил для экс-гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" 14 лет тюрьмы
Ранее 15.03.2021 13:25 Мск Суд закрыл процесс по делу экс-гендиректора "Титановой долины"
Ранее 03.03.2021 10:42 Мск В Екатеринбурге после пяти переносов стартовал процесс по "Титановой долине"
Ранее 30.12.2020 13:39 Мск Суд над экс-гендиректором "Титановой долины" перенесли в третий раз
Ранее 29.12.2020 16:28 Мск Пациент не выздоровел: суд над бывшим гендиректором "Титановой долины" могут снова отложить
Ранее 02.12.2020 09:38 Мск "Возможно, ковид". Суд над бывшим директором ОЭЗ "Титановая долина" отложили из-за болезни
Ранее 26.11.2020 08:18 Мск Экс-гендиректор "Титановой долины" и бывший замминистра частично признались в коррупции
Ранее 20.11.2020 11:39 Мск В Екатеринбурге назначена дата суда по делу бывшего директора "Титановой долины" и экс-замминистра
Ранее 30.10.2020 09:58 Мск Экс-гендиректор "Титановой долины" и бывший замминистра экономики готовы предстать перед судом
Ранее 14.10.2020 09:14 Мск Экс-гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" не сумел отменить свой домашний арест
Ранее 13.10.2020 15:25 Мск Свердловский облсуд оставил бывшего замминистра экономики под домашним арестом
Ранее 20.08.2020 13:46 Мск Андрей Антипов назначен новым гендиректором ОАО ОЭЗ "Титановая долина"
Ранее 20.08.2020 08:03 Мск Бывшему гендиректору ОЭЗ "Титановая долина" предъявлено окончательное обвинение
Ранее 04.08.2020 08:22 Мск Подследственный гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" подал в отставку
Ранее 23.07.2020 11:02 Мск Кызласова отправили под домашний арест
Ранее 23.07.2020 10:30 Мск Бывшего замминистра экономики Свердловской области отправили под домашний арест
Ранее 15.07.2020 14:19 Мск Бывшего замминистра экономики Свердловской области выпускают на свободу вслед за Кызласовым
Ранее 15.07.2020 11:31 Мск Подследственный гендиректор "Титановой долины" выходит из СИЗО
Ранее 16.04.2020 10:15 Мск Глава "Титановой долины" не сумел обжаловать продление своего ареста
Ранее 09.04.2020 13:07 Мск Бывшего замминистра экономики Свердловской области оставили в СИЗО до июля
Ранее 09.04.2020 11:25 Мск Гендиректор "Титановой долины" половину лета проведет в СИЗО
Ранее 28.02.2020 11:23 Мск Дело главы "Титановой долины": Шилиманова оставили под арестом вслед за Кызласовым
Ранее 28.02.2020 09:58 Мск Свердловский облсуд оставил за решеткой гендиректора "Титановой долины"
Ранее 27.02.2020 11:57 Мск Свердловский облсуд рассмотрит апелляции на арест Кызласова и Шилиманова в один день
Ранее 25.02.2020 12:48 Мск Кызласов не согласен со своим арестом: защита главы "Титановой долины" подала апелляцию
Ранее 20.02.2020 10:47 Мск В ОЭЗ "Титановая долина" назначен и.о. гендиректора вместо арестованного Кызласова
Ранее 19.02.2020 17:02 Мск Экс-замминистра "закрыли" на два месяца по делу ОЭЗ "Титановая долина"
Ранее 19.02.2020 15:51 Мск Экс-замминистра признал свою вину по делу о коррупции в ОЭЗ "Титановая долина"
Ранее 19.02.2020 15:22 Мск Гендиректора ОЭЗ" Титановая долина" отправили под стражу на два месяца
Ранее 19.02.2020 13:01 Мск Подчиненная гендиректора "Титановой долины" не поверила в коррупцию в ОЭЗ
Ранее 19.02.2020 12:41 Мск Гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" не признал вину в получении взятки
Ранее 19.02.2020 10:20 Мск Суд готов решить судьбу Кызласова и Шилиманова: следствие настаивает на аресте обоих
Ранее 18.02.2020 21:02 Мск В СК официально прокомментировали задержание гендиректора "Титановой долины" Артемия Кызласова
Ранее 18.02.2020 09:52 Мск "Работаем в обычном режиме". В "Титановой долине" прокомментировали задержание Кызласова
Ранее 18.02.2020 08:47 Мск Депутат о задержании гендиректора "Титановой долины": Этот проект стал символом токсичности и бесполезности
Ранее 18.02.2020 08:08 Мск Защита задержанного гендиректора "Титановой долины" заявила о провокации
Ранее 18.02.2020 05:44 Мск Адвокаты задержанного гендиректора "Титановой долины" пока не смогли с ним встретиться
Ранее 17.02.2020 18:20 Мск Глава "Титановой долины" задержан с поличным при получении взятки

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети