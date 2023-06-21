21 Июня 2023
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Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

С помощью Тюменской области завершена реконструкция детской больницы в Краснодоне

Реконструкция детской больницы в городе Краснодоне завершена при поддержке Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона

За год тюменские специалисты: усилили фундамент, заменили кровлю и утеплили стены, обновили инженерные сети, установили фасадные панели и оконные блоки, отремонтировали внутренние помещения, в том числе провели перепланировку.

Итоги работ проинспектировал заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области — главный архитектор региона Сергей Бауэр.

"Капитальный ремонт объекта окончен. Ведется его подключение к электроснабжению. Детская больница не только преобразилась внешне, но и стала соответствовать всем санитарным нормам России", - отметил он.

Офтальмологическое, рентгенологическое и лор-оборудование уже установлены. Сейчас идет сборка мебели.

Напомним, между правительством Тюменской области и администрацией города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики в июне 2022 года было заключено соглашение о сотрудничестве. Делегация региона-шефа также оценила ход работ по ремонту Краснодонской центральной городской многопрофильной больницы.

Теги: детская больница, реконструкция, подключение к электроснабжению


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