В уральском городе в разгар июня выпал снег

В уральском городе Туринск в самый разгар лета прошел снег.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, меньше всего в Свердловской области за 18-20 июня и ночь 21 июня выпало дождя в Каменске-Уральском (1 мм), больше всего – в Тавде, Тугулыме, Таборах, Гари: 38-56 мм, или 53-86% от месячной нормы.

"Кое-где прогремели грозы, в том числе в Висиме, в ряде районов отмечался мелкий град. В Туринске сегодня утром дождь кратковременно перемежался со снегом", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По прогнозам метеорологов, завтра осадки ослабеют, но выходные 24-25 июня все же не обойдутся без кратковременного дождя. Температура повысится и погода будет умеренно теплой.