В Челябинске СК проводится проверку из-за травмы ребенком на аттракционе в сквере

В Челябинске ребенок получил травму на аттракционе в "Арт-сквере". Проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел 2 июня на аттракционе "Беговое колесо".

"В ходе проверки будет проверена достоверность информации, установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц объекта, в чьи обязанности входит обеспечение безопасного пребывания детей", - говорится в сообщении.

Также проверку проводит прокуратура. Она даст оценку исполнению подрядчиком гарантийных обязательств и действиям чиновников при обслуживании детской игровой площадки.