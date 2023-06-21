21 Июня 2023
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Фото: Минобороны РФ

Прокуратура работает, а проблема не решается. Иванов сообщил о новых бойцах без выплат за ранения

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов сообщил о новых бойцах, которые еще с прошлого года ждут положенные им компенсации.

По словам парламентария, в новом списке военнослужащие из Туринска, Сухого Лога, Екатеринбурга и Томской области. Часть из них были ранены на спецоперации еще в октябре и декабре 2022 года. В связи с этим Иванов вновь обратился в Главную военную прокуратуру с просьбой в очередной раз разобраться в ситуации.

"Запрос по этой теме, кстати, юбилейный. Десятый по счету. По предыдущим девяти положительный результат виден почти сразу. Буквально через пару недель мне в соцсети начинают писать военнослужащие, чьи фамилии указывал в запросе, благодарить за то, что вопрос решился, выплата за ранение пришла. Это главное", - пишет депутат в своих соцсетях.

Напомним, что в зависимости от ситуации, справки о ранениях "терялись" то в военной части, то в госпиталях, однако с приходом военной прокуратуры волшебным образом "находились".

Теги: прокуратура, ранение, выплата, СВО


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