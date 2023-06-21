21 Июня 2023
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Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Ядерного удара по территории Украины не произойдет – Буданов

Начальник Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов считает, что Россия не будет наносить ядерный удар по Украине, хотя тема постоянно находится в повестке и риторике политиков. Такое мнение он высказал в интервью изданию The Economist.

По словам Буданова, девять лет изучения действий российских силовиков и властей предоставили ему уникальную возможность оценить риски ядерной эскалации.

"Как глава разведки, я вам прямо говорю, этого [ядерного удара] не произойдет", - заявляет он. "При всей моей неприязни к Российской Федерации, идиотов, управляющих страной, немного", - поясняет Буданов.

Теги: ядерный удар, кирилл буданов, украина


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