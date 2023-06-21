Плоды цифровизации: почти все подростки "живут в интернете", треть настроены на бездетность

Компания Mediascope представила результаты исследования поведения детей и подростков в интернете. Это первое качественное исследование детской и подростковой интернет-аудитории. Оно заставляет серьезно задуматься о будущем страны.

В прошлом году Роскомнадзор назначил Mediascope уполномоченной организацией по исследованию объема интернет-аудитории. Были изучены дети и подростки в возрасте от 4 до 17 лет, проживающих в городах России с населением свыше 100 тыс. человек, - более 11 млн человек. Исследование проводилось в конце прошлого года и в апреле-мае нынешнего методом опроса. Часть данных была собрана с помощью анализа поискового поведения в интернете.

Уже у 35% детей 4-5 лет есть собственные смартфоны. В 14–17 лет - 92%. При этом личный ноутбук есть лишь у 22% детей и подростков, что может свидетельствовать об ограниченном наборе используемых функций.

В 4-5 лет 87% детей пользуются интернетом, 53% из них делают это каждый день. То есть почти каждый второй ребенок 4-5 лет ежедневно сидит в интернете . В возрасте 12–17 лет среднее время нахождения в сети превышает 6 часов, почти все - на смартфоне. Это обеспечивает гиподинамию подростков.

Главный видеосервис у детей - YouTube (79%). Самые популярные типы контента - мультфильмы (77%), блогерские или пользовательские ролики и видеоклипы (64%), кино (42%).

Среди подростков 12-17 лет соцсетями пользуются хотя 94%, в возрасте 9-11 лет - 66%, до 8 лет - 25%. Самые популярные соцсети - TikTok (43%) и "ВКонтакте" (41%).

28% мальчиков и 30% девочек 12-17 лет не планируют создавать семью. А 26% мальчиков и 35% девочек не хотят иметь детей. Хотели бы создать семью до 25 лет только 14% мальчиков и 24% девочек, и только 6% и 11% соответственно к этому возрасту хотели бы иметь детей.

Эти результаты свидетельствуют о том, что российские дети и подростки "живут в сети", где им определяют жизненные установки, опасные для будущего России.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин не видит ничего опасного в этих результатах. Он лишь пишет о том, что благодаря подобным исследованиям "мы сможем научиться лучше понимать младшее поколение с учетом вызовов времени: чем оно живет, как мыслит, какие медиапривычки формирует". Он надеется, что Министерство просвещения серьезно отнесется к результатам исследования и будет давать правила безопасного поведения в интернете уже в младших классах.

Накануне президент Российской академии образования (РАО), экс-министр просвещения Ольга Васильева рассказала, что уже к 6 годам 99% родителей дают своему ребенку гаджет. В результате у детей огромные проблемы с чтением и пониманием текста.

Что касается установок на бездетность, то они предопределяют ускорение вымирания страны. Если сейчас суммарный коэффициент рождаемости едва превышает 1,4 ребенка на женщину, то в дальнейшем при таких установках он будет снижаться и дальше. Вопрос влияния цифровизации на рождаемость пока даже не дошел до властей.