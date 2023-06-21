21 Июня 2023
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Елена Блиновская&quot;

По делу Блиновской арестованы 35 иностранных счетов

По делу "королевы марафонов" Елены Блиновской арестованы 35 иностранных счетов, сообщил следователь в суде.

По его словам, будет наложен арест на имущество блогера с супругом.

Защита Блиновской, в свою очередь, сообщила, что она возместила около 30 млн рублей неуплаченных налогов, будет стараться продолжать возвращать средства. Об этом пишет РИА Новости.

Сама блогерша заявила в суде, что полностью признала вину по делу о неуплате налогов и активно сотрудничает с СК.

Напомним, основатель проекта "Марафон желаний" проходит по уголовному делу о неуплате ею и ее супругом 918 млн рублей налогов. Блиновскую также подозревают в отмывании денег в особо крупном размере.

Теги: блиновская, арест счетов, налоги


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