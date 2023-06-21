В Швейцарии умер сооснователь букмекерской конторы 1xBet

СМИ сообщили о смерти 42-летнего миллиардера Сергея Каршкова. Когда-то он был начальником отдела по борьбе с киберпреступлениями в брянской полиции, затем стал сооснователем букмекерской конторы 1xBet. Позже российские власти объявили Каршкова в розыск, в последнее время он жил на Кипре.

О заболевании миллиардера, из-за которого он попал в швейцарскую клинику, не сообщается. По одной из версий, ему нужно было переливание крови и МРТ с контрастом. Перед томографией Каршкову ввели контрастную жидкость, на которую у него оказалась аллергия. Мужчина, якобы, впал в кому и умер от сердечной недостаточности.