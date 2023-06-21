Пострадавший от нападения уральский боец ЧВК "Вагнер" подключен к аппарату ИВЛ

Уральский боец ЧВК "Вагнер" Александр Кожевин, который пострадал в результате нападения на него, подключен к аппарату ИВЛ.

Как сообщает Telegram-канал УРАЛLIVE, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. По данным канала, нападение произошло 15 июня в центре Артемовского (Свердловская область), а в числе нападавших якобы был местный боксер, кандидат в мастера спорта. Также проверяют на участие в инциденте еще троих человек.

Известно, что у пострадавшего украли телефон и банковскую карту, с которой злоумышленники тратили деньги. Возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Кража".

Как отмечает канал, Кожевин имеет медаль "За отвагу". Также у него есть две награды от ЧВК "Вагнер".



