Средства РЭБ справились со своей задачей при атаке беспилотников на Подмосковье

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал атаку беспилотников в Подмосковье.

Официальный представитель Кремля заявил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) справились со своей задачей, беспилотники были нейтрализованы.

Песков добавил, что идет расследование, детали операции "нужно спрашивать у Министерства обороны", передает РИА Новости.

Сегодня утром Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области.

Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение, уточнили в ведомстве.

Напомним, что 30 мая разные районы Москвы также были атакованы беспилотниками, большая часть была сбита системой ПВО, и тем не менее, несколько аппаратов долетели до трех жилых домов: на улицах Атласова, Профсоюзная и на Ленинском проспекте. Никто серьезно не пострадал.