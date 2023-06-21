21 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Ипотека в России накачана льготными программами – Центральный банк

Центральный банк России работает над сокращением высокорисковых кредитов в целом и ипотеки с низкими первичными взносами в частности. Регулятор считает, что должен ограничить рост выдачи таких займов, поскольку их часто берут люди, неспособные обслуживать кредитные обязательства.  

"Нас, с точки зрения внутренних возможных дисбалансов, беспокоит ипотека, которая была накачана льготными и псевдольготными программами", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

Теги: ипотека, центральный банк, льготы, эльвира набиуллина


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