Челябинские врачи спасали младенца, который родился без пищевода

В Челябинске хирурги спасли недоношенного ребенка, у которого отсутствовал пищевод, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Мальчик родился на 29 неделе. Его масса тела была 1,2 кг. Ребенок не смог самостоятельно дышать, поэтому его подключили к аппарату ИВЛ. Врачи Челябинской областной детской больницы установили, что у ребенка атрезия пищевода с нижним трахеопищеводным свищом, и все содержимое желудка через него попадало в легкие.

Мальчику сделали экстренную операцию. Спустя два месяца его выписали из больницы. Жизни ребенка ничего не угрожает, но ему придется проходить долгое лечение.