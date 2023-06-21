Мэрия Екатеринбурга закупает средства для защиты от прослушки

Власти Екатеринбурга хотят закупить несколько комплектов средств для защиты от прослушки. На это планируется потратить около 2 млн рублей.

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Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, мэрия уральской столицы объявила электронный аукцион на поставку средств виброакустической защиты информации. Речь идет о системах и средствах обеспечения безопасности информации с функциями активной защиты от утечки по техническим каналам.

Начальная цена контракта составляет более 1 млн 881 тысячи рублей. Заявки можно подать с 20 по 29 июня. Поставщик будет определен 3 июля.

Напомним, в прошлом году аукцион по закупке автомобилей для администрации Екатеринбурга был признан несостоявшимся.