Подготовка к саммиту БРИКС в Йоханнесбурге продолжается – Кремль

Вопросы подготовки к саммиту БРИКС в ЮАР были на повестке встречи Владимира Путина и южноафриканского президента Сирила Рамафосы на выходных, обсуждение продолжается, рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее генеральный секретарь Национального африканского конгресса (правящая партия ЮАР) Фикиле Мбалула заявил, что российского президента ждут на саммите в августе этого года, "правительство занимается этим вопросом".

Саммит должен состояться в Йоханнесбурге. Ситуация осложняется тем, что ЮАР признает юрисдикцию Международного уголовного суда, а последний ранее выдал ордер на арест Владимира Путина.