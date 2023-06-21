"Премьер" оштрафовали за отсутствие маркировки на фильмах с ЛГБТ

Мещанский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier на 4 миллиона рублей за отсутствие маркировки "18+" в фильмах "Английский цирюльник" и "Идеальные незнакомцы", где демонстрируются ЛГБТ-отношения.

Как пишет РИА Новости, по данным протокола, кинотеатр поставил в этих картинах ограничение "16+" и не ограничива доступ к ним по времени.

20 июня в Замоскворецкий районный суд Москвы поступил административный протокол в отношении онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений.

По части 2 статьи 6.12.2 КоАП РФ компании грозит штраф до 4 млн рублей или приостановление работы на срок до 90 суток.