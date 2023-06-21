Россияне не должны иметь возможности мгновенно снять самозапрет на кредиты – ЦБ

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина рассказала, как будет работать так называемый самозапрет на кредитование. Граждане смогут оформить в банке ограничение, которое не даст им взять кредит в случае взаимодействия с мошенниками.

По словам Набиуллиной, самозапрет можно будет отменить, но только с временным лагом, чтобы человек не мог моментально снять это ограничение (иначе теряется весь смысл), у него должно быть время, чтобы взвешенно обдумать свое решение.