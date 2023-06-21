21 Июня 2023
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Экономика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников поручил ускорить строительство соцобъектов в Кочковском районе Новосибирской области

В ходе рабочей поездки в муниципалитет  Андрей Травников рассмотрел вопросы строительства в Кочках музыкальной школы, служебного жилья и жилья для детей-сирот, вопрос капитального ремонта помещений ДК «Юность» в районном центре и стадиона в селе Красная Сибирь, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор провел выездное совещание на площадках будущего строительства детской школы искусств, многоквартирного жилого дома. Глава области поручил ускорить строительный процесс, в кратчайшие сроки приступив к подготовительным работам, выносу сетей. 

строительство школы(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Для обеспечения специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения, культуры района служебным жильем в селе Кочки запланировано строительство 18-ти квартирного жилого дома по ул. Советская. В доме предусмотрены 15 служебных квартир и 3 квартиры для детей-сирот. В марте 2023 года заключен муниципальный контракт на проектирование и строительство объекта со сроком ввода в эксплуатацию в июле 2024 года. Ведется проектирование жилого дома и подготовка земельного участка под застройку.

строители, стройка, гастарбайтеры, мигранты(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Для возведения новой современной детской школы искусств с историко-краеведческим музеем уже разработана проектно-сметная документация, выделен участок для строительства. Сегодня в школе искусств, расположенной в приспособленном двухэтажном здании 1982 года постройки, обучается 105 детей. Отметим, что создание объекта включено в план наказов Законодательного Собрания Новосибирской области на 2023 год. 

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Также Андрей Травников проконтролировал ход капитального ремонта зрительного зала дома культуры «Юность», поручил министерству культуры Новосибирской области проработать вопрос о выделении финансирования на оснащение ДК необходимым оборудованием. Мероприятия по капитальному ремонту зрительного зала запланированы на 2023 год. Проектом предусмотрены: полная замена внутренней отделки зрительного зала, ремонт сцены с устройством дополнительного слоя деревянного паркета, обустройство современной приточно-вытяжной вентиляции.

Кроме того, Андрей Травников дал поручение профильным ведомствам проработать вопрос о выделении дополнительного финансирования на ремонт трибун стадиона в с. Красная Сибирь. «Это абсолютно разумно и по силам. Поддержу, этот вопрос решим», – подчеркнул глава региона.
 

Теги: андрей травников, строительство школы, рабочая поездка


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