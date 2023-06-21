Алаудинов: Запад испытывает на военнослужащих ВСУ биооружие

Запад испытывает на украинских солдатах действие биооружия, заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

По его словам, при контрнаступлении ВСУ на солдатах испытываются "все препараты, которые они произвели для того, чтобы сделать суперсолдата".

"Это боевая химия. Им украинцев не жалко", — цитирует РИА Новости командира "Ахмата".

Алаудинов пояснил, что украинские военные, у которых проходит действие таких препаратов, сдаются в плен.

В прошлом году в Минобороны России заявили, что в ходе проведения специальной военной операции были вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США.