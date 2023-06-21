21 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

В "Единой России" прокомментировали уход главы фракции Иры Овчинниковой

Уход лидера фракции "Единая Россия" в гордуме Екатеринбурга Иры Овчинниковой прокомментировали в генеральном совете партии. Там сообщили, что депутат якобы не проявила себя на праймериз и сама имела мотив баллотироваться от "более удобной" для себя партии.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на замсекретаря генсовета Сергея Перминова, Овчинникова не была активна во время предвыборной кампании, потому ее и обогнала директор школы №168 Татьяна Вяткина.

Более того, по данным партии, глава фракции в гордуме еще полгода назад связалась с одной финансово-промышленной группой, которая и стала ее направляющей на политическом поприще. В этот план входило и выдвижение кандидатуры Овчинниковой как самовыдвиженца от "близкой им" партии, коей "ЕР" не являлась.

Сама же Овчинникова подтвердила изданию, что будет участвовать в выборах, но как самовыдвиженец. От какой именно партии - пока не решено.

Напомним, что Ира Овчинникова собирается покинуть партию. Виной всему, по ее словам, стало давление во время праймериз, которое на нее оказывала партия, а также несогласие с итогами.

По мнению экспертов, из-за отвлечения административного ресурса на праймериз "ЕР" Екатеринбург не набрал достаточное количество голосов во всероссийском голосовании за благоустройство парков, поэтому летний парк "Уралмаш" остался без федерального финансирования.

Теги: Овчинникова, ЕР, Единая Россия


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