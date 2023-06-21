Конкуренция растет между способами платежей, а не между платежными картами – Набиуллина

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина не считает необходимым бороться с монополизмом платежной системы "Мир" и создавать ей конкурента. Ранее появились разговоры о появлении альтернативы для НСПК.

По мнению Набиуллиной, сейчас конкурируют разные способы проведения платежей – карты, QR-коды, мгновенные переводы и др., а не карты как платежные средства.

"НСПК работает без перебоев, люди и бизнес не заметили никаких изменений на внутреннем рынке. Конкуренция – всегда хорошо, если будет альтернатива – ничего плохого нет. Я, правда, считаю, что это несколько устаревший подход. Конкурируют разные способы платежей, а не платежные системы карт. Если рынок решит в это вложить деньги – ну, пожалуйста", - сказала Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

Она добавила, что регулятор следит за тарифами "Мира". "Тарифы "Мира" были ниже, чем у Visa и MasterCard, и после их ухода они не повысились", - заверила Набиуллина.