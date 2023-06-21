В Нижневартовске власти за бесценок продают историческое здание кинотеатра

Власти Нижневартовска решили внести в программу приватизации кинотеатр "Мир" из-за убыточности предприятия, сообщает издание "Точка".

По данным издания, продать историческое здание планируется за "смешные" 34,6 миллиона рублей. Эта цена ниже стоимости нижневартовских коттеджей, выставленных на продажу на сайте объявлений "Авито".

"В настоящее время финансово-хозяйственная деятельность общества является нерентабельной, деятельность в области кинематографии существенно пострадала в 2020 году, когда была приостановлена работа в связи с пандемией из-за коронавирусной инфекции, затем последовали эпидемиологические ограничения на посещение киносеансов, санкционные ограничения по приостановлению проката зарубежных фильмов на территории Российской Федерации, впоследствии зритель стал пользоваться онлайн-кинотеатром", – говорится в пояснительной записке администрации.

“А что городу, добывающему плюс-минус половину нефти в стране, не по карману содержание одного типового кинотеатра? Это уже насмешка над всеми, кто строил этот город. Может нужно отремонтировать, что-то усовершенствовать, но продавать, это уже слишком. А после продажи, если еще туда влезет очередной Магнит или Пятерочка, можно вообще тушить свет. Позорище, неблагодарное поколение разбазаривающее то, что строили для них их родители”, - возмущаются жители города в соцсетях.

Власти Нижневартовска сообщают, что вопрос вынесен на заседание думы. После состоится оценка рыночной стоимости акций, утверждение порядка и условий приватизации.

"Вынесение данного вопроса связано с затруднительным финансовым положением кинотеатра и невозможностью из-за предусмотренных законодательством ограничений осуществлять финансирование текущей деятельности общества за счет бюджетных средств. Деятельность по публичному показу не относится к полномочиям органов местного самоуправления и вопросам местного значения", - говорится в официальном комментарии мэрии в соцсетях.