Прокуроры назвали сроки для фигурантов дела о гибели 44 свердловчан

В Екатеринбурге завершается процесс по делу о незаконном обороте спиртосодержащей продукции, из-за чего скончались десятки жителей региона. Прокуроры назвали желаемые сроки для фигурантов.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались несколько мужчин и одна женщина. Как показало расследование, с лета 2020 по осень 2021 года обвиняемые, выступая в роли поставщиков, посредников и реализаторов, занимались незаконным оборотом контрафактной продукции, содержащей метанол в концентрациях, превышающих допустимые значения. По материалам дела, в результате их действий после покупки и употребления этого алкоголя пострадал 51 человек, 44 из которых погибли.

Сегодня, 21 июня, прокуроры попросили суд назначить всем фигурантам от 5 до 10 лет колонии. Так, для женщины гособвинение требует 5 лет лишения свободы. Что касается остальных, сроки следующие:

мужчине 1978 года рождения – 8 лет лишения свободы, а также штраф в 70 тысяч рублей;

мужчине 1969 года рождения – 6,5 лет лишения свободы;

мужчине 1975 года рождения – 7,5 лет лишения свободы;

мужчине 1967 года рождения – 8 лет лишения свободы;

мужчинам 1974 и 1987 годов рождения – по 10 лет колонии с лишением права заниматься деятельностью, связанной с производством, закупом, поставкой, хранением и перевозкой, а также розничной продажей этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 4 года.

Гособвинители попросили суд отправить всех в колонию общего режима, а также удовлетворить заявленные семью потерпевшими гражданские иски на сумму более 2,6 млн рублей. Как добавили в прокуратуре, на следующем заседании выступят адвокаты обвиняемых.