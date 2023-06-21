21 Июня 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Главу поселения на Южном Урале приговорили к штрафу за злоупотребление полномочиями с ущербом в 1,7 млн рублей

В Челябинской области бывшую главу Варламовского сельского поселения приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей и запретили занимать руководящие должности в органах местного самоуправления на 2,5 года за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2019 году администрацией поселения был заключен контракт с коммерческой организацией на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации для строительства моста через реку Увелька. Обвиняемая приняла и оплатила не в полном объеме выполненные работы, без проведения государственной экспертизы. В результате документацию нельзя использовать. Ущерб составил 1,7 млн рублей.

Исковые требования администрации поселения удовлетворены в полном объеме.

Теги: злоупотребление полномочиями, подлог, приговор, суд,


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