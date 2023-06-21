21 Июня 2023
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Фото: kremlin.ru / пресс-служба Кремля

Ярославский губернатор пообещал по 100 тысяч рублей всем медалистам, поступившим в местные вузы

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пообещал всем медалистам, поступившим в ярославские вузы, заплатить по 100 тысяч рублей. Причем необязательно, чтобы они закончили школы региона.
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"Неважно, из какого региона приехал абитуриент: если у него золотая медаль — должен получить 100 тысяч. Мы хотим, чтобы в вузах области учились лучшие выпускники страны", — цитирует губернатора пресс-служба правительства.

Недавно то же самое заявил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Правда, там речь шла о выпускниках школ региона, которые поступят в местные вузы с высоким баллом ЕГЭ. Им Хоценко пообещал от 30 до 120 тысяч рублей. "Расценки" такие:

240-249 баллов — 30 тысяч рублей;
250-259 баллов — 42 тысячи рублей;
260-269 баллов — 60 тысяч рублей;
270 баллов и выше — 120 тысяч рублей.

На эти цели из областного бюджета было выделено 17 млн рублей. Известно, что 371 человек должны получить по 30 тысяч, 112 человека — 42 тысячи, 55 человек – 60 тысяч, 31 студент — 120 тысяч рублей.

Доктор технических наук профессор Евгений Белый, которого в прошлом году вынудили уволиться из УлГУ за освещение проблем высшего образования, видит "что-то некорректное" в этой инициативе ярославского губернатора.

"Абитуриентов – отличников пытаются привлечь не качеством образования, не инновационными образовательными программами, не университетскими брендами, а банально – деньгами, причем не очень большими. Вряд ли удастся, но хотелось бы узнать о результатах внедрения этого ноу-хау", - написал он.

Теги: вуз, выпусники


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