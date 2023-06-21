МИД Китая выразил "острое недовольство" из-за слов Байдена о Си Цзиньпине

МИД Китая выражает "острое недовольство и решительный протест" из-за слов президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мао Нин.

Она подчеркнула, что высказывания американской стороны о председателе КНР Си Цзиньпине абсурдны, безответственны, нарушают дипломатический этикет и являются политической провокацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, сразу после переговоров Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена Байден выступил с крайне резкими заявлениями в адрес председателя КНР.

Президент США заявил, что Си Цзиньпин, должно быть, был обескуражен ситуацией с китайскими аэростатами над Америкой, поскольку не был в курсе этой миссии.

"Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло", - заявил Байден.