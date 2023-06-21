Детей всех погибших участников СВО будут зачислять в школы и садики вне очереди, а ветеранов - в вузы

Дети погибших участников СВО, включая добровольцев, получат право на первоочередное зачисление в школы, детские сады и летние оздоровительные лагеря. Такой закон накануне приняла Госдума.

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По действующему законодательству дети погибших военнослужащих уже имеют такие льготы, но не предусмотрено аналогичное право детей погибших добровольцев. Принятый закон устраняет этот пробел.

Данная мера поддержки будет распространяться в том числе на усыновленных (удочеренных) детей, а также детей, находящихся под опекой или попечительством, включая приемную и патронатную семью.

"На выходе – еще несколько наших инициатив", - написал глава парламентской координационной группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

Для школьников запись в первый класс открывается с 1 апреля, если ребенок живет на закрепленной за школой территории или имеет льготы. Все остальные подают заявления с 6 июля и попадают в класс, если в нем остались места. Перечень льготников установлен приказом Минпросвещения РФ от 2 сентября 2020 года.

Также Госдума приняла еще один закон - о том, что участники СВО получат возможность поступать на бюджетные места в вузы в рамках отдельной квоты.