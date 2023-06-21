Не должно создаваться впечатления, что мы абсолютно неуязвимы – Набиуллина

Хотя российская экономика и выстояла, не должно создаваться впечатления, что мы абсолютно неуязвимы, предупредила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

"Бизнес не просто справился – он строит планы, экономическая активность восстанавливается очень быстро. Многие компании работают в три смены. Чтобы бизнес не потерял этот импульс, мы должны обеспечить низкую инфляцию", - отметила Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

Она назвала те сектора финансового рынка, которые сейчас беспокоят ЦБ: "Нас беспокоит ипотека, которая была накачана льготными и псевдольготными программами. <…> Важно, чтобы розничное кредитование не росло быстрее реальных доходов россиян", - отметила глава регулятора.