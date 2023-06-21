21 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Банка России

Не должно создаваться впечатления, что мы абсолютно неуязвимы – Набиуллина

Хотя российская экономика и выстояла, не должно создаваться впечатления, что мы абсолютно неуязвимы, предупредила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

"Бизнес не просто справился – он строит планы, экономическая активность восстанавливается очень быстро. Многие компании работают в три смены. Чтобы бизнес не потерял этот импульс, мы должны обеспечить низкую инфляцию", - отметила Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

Она назвала те сектора финансового рынка, которые сейчас беспокоят ЦБ: "Нас беспокоит ипотека, которая была накачана льготными и псевдольготными программами. <…> Важно, чтобы розничное кредитование не росло быстрее реальных доходов россиян", - отметила глава регулятора.

Теги: эльвира набиуллина, экономика, ипотека


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