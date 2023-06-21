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Фото:Накануне.RU

Законопроект о призыве на военную службу осужденных не распространяется на ЧВК, - Клишас

Сенатор Андрей Клишас заявил о том, что обсуждаемый законопроект о призыве на военную службу осужденных касается только тех, кто заключил контракт о военной службе в ВС РФ, на ЧВК он не распространяется.
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Клишас в интервью "Парламентской газете" напомнил слова президента Владимира Путина о том, что взаимоотношения ЧВК и Минобороны должны быть урегулированы надлежащим образом, это позволит рядовым бойцам пользоваться социальными и иными гарантиями, предоставляемыми государством. При этом ему сложно спрогнозировать количество тех, кто отправится из мест лишения свободы в зону СВО. Одно можно сказать точно – желающие есть, уточнил сенатор. Совет Федерации рассмотрит документ сегодня, 21 июня.

Напомним, документ внесли на рассмотрение депутатов глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Речь идет о гражданах с погашенной и непогашенной судимостью, за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, и о тех, кто совершил преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено.

Теги: Андрей Клишас, Совет Федерации, заключенные, военная служба, контракт


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