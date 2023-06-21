На Урале женщина осуждена за укус полицейского

Жительница уральского города Камышлов осуждена за применение насилия к сотруднику полиции. Ей назначен штраф.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ноябре прошлого года: заместитель начальника ОМВД по Пышминскому району высказал женщине требование пройти с ним в служебный автомобиль, чтобы доехать до отдела полиции. Это нужно было для производства с ней следственных действий.

В ответ злоумышленница стала проявлять агрессию. Силовики попробовали ее задержать. Оказывая сопротивление, женщина укусила полицейского за руку.

Как отметили в прокуратуре, свою вину осужденная так и не признала, заявив, что сотрудники полиции якобы оговаривают ее из неприязненных отношений. Камышловский районный суд назначил дебоширке штраф в 15 тысяч рублей.