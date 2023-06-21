21 Июня 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области медсестру осудили за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19

Златоустовский городской суд приговорил к 1 году ограничения свободы медсестру и местного жителя за подделку сертификатов о вакцинации против коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, медсестра предложила Владимиру Г. подыскивать желающих получить сертификаты о вакцинации от COVID-19 с индивидуальным QR-кодом, без фактической постановки вакцины. За денежное вознаграждение она вносила в регистр вакцинированных от COVID-19 недостоверные сведения о лицах, якобы иммунизированных от коронавируса. На основании этого они получали сертификаты о вакцинации с индивидуальным QR-кодом.

Обвиняемые вину признали и раскаялись. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Суд признал их виновными в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Владимир Г. также признан виновным в незаконных действиях в отношении имущества, подвергнутого аресту.

Теги: сертификат, вакцинация, коронавирус, приговор,


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