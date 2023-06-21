В Сургуте самолет авиакомпании Utair вернулся в аэропорт вылета из-за подозрения на пожар двигателя

В Сургуте самолет авиакомпании Utair, летящий в Ханты-Мансийск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за подозрения на пожар двигателя. Об этом сообщает telegram-канал Аviaincident.

Инцидент произошел накануне, в 17.55 по местному времени. После взлета экипаж самолета AT75 доложил о подозрение на пожар двигателя и решении вернутся на аэродром вылета Сургут.

В 18.10 самолет благополучно совершил посадку. На борту было 29 человек, в том числе двое детей.

В авиакомпанию Utair Накануне.RU направило запрос. Ответ на момент публикации не получен.