21 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

"Помним 1418". Свердловские ветераны МВД устроят акцию в День памяти и скорби

В День памяти и скорби в Екатеринбурге пройдет акция при участии сотрудников и ветеранов областных МВД. В ее рамках полицейские выстроятся в надпись "Помним 1418" и пустят венки по реке Исеть. Мероприятия приурочены к нападению на нашу страну 22 июня 1941 года фашистской Германии.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального полицейского главка МВД Валерий Горелых, большое внимание в акции уделено ветеранскому комплексу, который уже многие годы активно занимается социально-патриотической деятельностью.

Представители МВД у мемориального комплекса в честь павших сотрудников ОВД в Екатеринбурге(2023)|Фото: В.Н. Горелых

"Одна из акций свердловских ветеранов МВД под эгидой "Лица победы" приурочена к подлому, без объявления войны, нападению европейских нацистов на Советский Союз. 376 тысяч наших земляков тогда по зову сердца отправились отстаивать рубежи Родины и бить захватчиков. Многие из них не вернулись домой, сложив головы за правое дело. Чтобы современное поколение помнило и чтило их подвиг, 21 июня в 21.30 на территории УМВД по Екатеринбургу у мемориального комплекса в честь павших сотрудников ОВД состоится возложение живых цветов. Сто представителей МВД выстроятся в слово "Помним 1418", именно столько дней и ночей длилась битва с фашизмом. Сегодня это вновь очень актуально и важно. Слишком многие в мире, к большому сожалению, стали забывать, кто такие Гитлер и Бандера. Более того, стали опять превозносить, цинично умалчивая их кровавую миссию. В нашей стране подобные "фокусы" не пройдут", - отметил полковник Горелых.

Мемориальный комплекс в честь павших сотрудников ОВД в Екатеринбурге(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Второй этап планируется провести 22 июня в 11.30 у драматического театра. На уличных электронных баннерах будут демонстрироваться портреты российских героев, а в акваторию городского пруда в их память опустят венки. Принять участие в мероприятиях может каждый - всем посетителям вручат памятные сувениры и накормят кашей с полевой кухни.

Теги: МВД, День памяти и скорби, акция, мемориал


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