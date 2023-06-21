ФСБ сообщила о задержании хабаровчанина, переводившего криптовалюту на помощь ВСУ

ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене.

По данным ведомства, мужчина перечислял личные средства через криптовалюту на счета проживающих на Украине граждан под видом благотворительных взносов. Деньги шли на счета иностранного фонда, который оплачивал покупку для ВСУ беспилотников, боеприпасов, тепловизоров и медицинских средств.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что задержаны бывшие сотрудники российского ОПК, агенты Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ), которые работали на Украину.