Свердловский губернатор пригрозил чиновникам заменить их искусственным интеллектом

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев заявил чиновникам, что может заменить их на искусственный интеллект. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора.

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По данным канала, сегодня власти региона участвуют в дизайн-сессии по искусственному интеллекту, которую проводит Сбербанк.

"Куйвашев поручил применить ИИ в медицине (при анализе больших данных, например, результатов КТ), при обучении студентов колледжей и при реорганизации маршрутов общественного транспорта. И пригрозил чиновникам заменить их искусственным интеллектом, если будут плохо работать", - утверждает канал.

Как сообщало Накануне.RU, в марте этого года свердловский губернатор повысил зарплаты министрам и главам департаментов.