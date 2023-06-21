Свердловский губернатор пригрозил чиновникам заменить их искусственным интеллектом
Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев заявил чиновникам, что может заменить их на искусственный интеллект. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора.
По данным канала, сегодня власти региона участвуют в дизайн-сессии по искусственному интеллекту, которую проводит Сбербанк.
"Куйвашев поручил применить ИИ в медицине (при анализе больших данных, например, результатов КТ), при обучении студентов колледжей и при реорганизации маршрутов общественного транспорта. И пригрозил чиновникам заменить их искусственным интеллектом, если будут плохо работать", - утверждает канал.
Как сообщало Накануне.RU, в марте этого года свердловский губернатор повысил зарплаты министрам и главам департаментов.