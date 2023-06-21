Кандидат от КПРФ первым сдал документы на выдвижение кандидатом в губернаторы Тюменской области

Кандидат от КПРФ Иван Левченко первым сдал документы на выдвижение кандидатом в губернаторы Тюменской области. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении КПРФ.

Иван Левченко вечером 20 июня 2023 года сдал первый пакет документов в избирательную комиссию. В ходе приемки документов на выдвижение каких-либо замечаний не выявлено. 22 июня состоится заседание Избирательной комиссии Тюменской области, на котором кандидату будет выдано разрешение на открытие специального избирательного счета и зарегистрирован уполномоченный представитель по финансовым вопросам. Далее кандидату предстоит собрать от 205 до 215 подписей муниципальных и сельских депутатов в 46 муниципальных образованиях Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Напомним, ранее депутаты Тюменской областной думы утвердили дату выборов губернатора. Они пройдут 10 сентября. От "Единой России" за место поборется действующий глава региона Александр Моор.