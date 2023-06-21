В Челябинске откроют первый досуговый центр для пенсионеров

В Ленинском районе Челябинска в сентябре откроют Центр активного долголетия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

В учреждении пенсионеры смогут потанцевать, заняться йогой или физкультурой, посетить зал релаксации или пройти курс массажа, заняться рукоделием и кулинарией в специальных мастерских. Будут организованы образовательные и досуговые мероприятия.

Центр откроют в помещении на улице Харлова. Планируется, что подобные учреждения появятся во всех районах города.