Светлана Петракова покидает пост директора конкурса "Мисс Екатеринбург"

Директор общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург 1998-2022" Светлана Петракова покидает свой пост. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

"Это решение было принято после тщательного обдумывания и серьезного самоанализа. После внимательного рассмотрения, я пришла к выводу, что мое участие в качестве директора больше не соответствует моим личным и профессиональным амбициям. Мое решение отказаться от должности директора не означает, что я отказываюсь от своей привязанности и любви к конкурсу "Мисс Екатеринбург". Я продолжу поддерживать и вдохновлять талантливых участниц, как прошлых лет так и будущих, искренне веря в их способности и потенциал", - написала Петракова.

Она также поблагодарила администрацию Екатеринбурга и всю команду конкурса за 25 лет продуктивной работы, отметив, что и дальше свяжет свою жизнь с творчеством.

Напомним, что ведущим финального шоу "Мисс Екатеринбург" в 2023 году станет известный артист и комик Дмитрий Хрусталев, а победительница получит самый дорогой подарок за историю конкурса - евродвушку в ЖК "Миллениум".

Прием заявок на конкурс стартовал 16 мая и продлится до 26 июня включительно. Принять участие могут жительницы столицы Урала и студентки свердловских вузов и ссузов от 18 до 25 лет, ростом от 170 см, незамужние и без детей, не имеющие опыта откровенных съемок и татуировок. Заполнить анкету можно на сайте мисс-екатеринбург.рф