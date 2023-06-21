Игорь Бабушкин доложил президенту о создании рабочей группы Госсовета по разработке плана комплексного развития геостратегической территории «Великий Волжский путь»

"Принял участие в рабочем совещании по развитию речного судоходства под председательством Владимира Владимировича Путина", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона доложил о выполнении поручения президента по созданию рабочей группой Госсовета плана комплексного развития геостратегической территории «Великий Волжский путь», важнейшей частью которого является возрождение полноценного речного судоходства.

К работе привлечены 35 регионов, федеральные органы исполнительной власти, общественные объединения.

"Мы получили более 400 предложений. В основном, они касаются реализации мероприятий по реконструкции транспортной инфраструктуры, улучшению экологии водных объектов, обновлению флота, выстраиванию логистических цепочек, экономической интеграции субъектов, расположенных в бассейне Волги", - отметил Игорь Бабушкин.

Также он сообщил, что до 1 сентября Высшая школа экономики подготовит соответствующую концепцию, а следующим шагом станет разработка программы комплексного развития геостратегической территории «Великий Волжский путь» и утверждение плана её реализации.

"Напомню, что запуск программы даст нашему региону судостроительные заказы, а также импульс для развития туризма. Мы предлагаем создание уникального совмещенного морского круиза по Каспийскому морю с возможностью посещения нескольких стран, и речного – по Волге. А это значит, что станет возможным создание достойной туристической инфраструктуры начиная с гостиниц и пляжей, заканчивая событийным туризмом и приведением в порядок памятников архитектуры", - подчеркнул Игорь Бабушкин