21 Июня 2023
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Общество ДНР и ЛНР Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Очередной гуманитарный груз доставили астраханцы в ЛНР

Астраханцы  доставили очередную партию гуманитарной помощи из Астраханской области в подшефный Кременской район Луганской народной республики.

В гуманитарном грузе  продукты, детское питание, средства первой необходимости и гигиены, которые собрали и передали партия «Единая Россия» и неравнодушные астраханцы. 

гуманитарная помощь, донбасс(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Доставкой и распределением гуманитарных грузов занимаются заместитель министра социального развития и труда Астраханской области Ярослав Роговой и депутат Народного совета ЛНР Дмитрий Голда. Астраханская область организовала доставку помощи на регулярной основе.

гуманитарная помощь, донбасс, единая россия(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"Предыдущие 20 тонн, которые мы совсем недавно отправили в Кременской район, уже отвезли в села Новая Астрахань, Булгаковка, Епифановка, где люди нуждаются в элементарных вещах", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

гуманитарная помощь, донбасс(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Сейчас Астраханская область готовится принять детей из подшефного района на отдых и лечение в Астраханской области.

"У ребят должны быть нормальные каникулы, а мы поможем в этом", - заверил Игорь Бабушкин.

Каждый раз жители Кременной передают астраханцам благодарность за поддержку. Астраханская область продолжит помогать  соотечественникам в новых российских регионах.

гуманитарная помощь , донбасс(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"Это мужественные люди, которые несмотря на боевые действия не бросили свои дома и работу, но очень ждут нашей помощи. А мы своих не бросаем", - отметил глава Астраханской области.

Теги: игорь бабушкин, луганская, кременской район, гуманитарная помощь, астраханцы


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