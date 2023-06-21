Очередной гуманитарный груз доставили астраханцы в ЛНР

Астраханцы доставили очередную партию гуманитарной помощи из Астраханской области в подшефный Кременской район Луганской народной республики.

В гуманитарном грузе продукты, детское питание, средства первой необходимости и гигиены, которые собрали и передали партия «Единая Россия» и неравнодушные астраханцы.

Доставкой и распределением гуманитарных грузов занимаются заместитель министра социального развития и труда Астраханской области Ярослав Роговой и депутат Народного совета ЛНР Дмитрий Голда. Астраханская область организовала доставку помощи на регулярной основе.

"Предыдущие 20 тонн, которые мы совсем недавно отправили в Кременской район, уже отвезли в села Новая Астрахань, Булгаковка, Епифановка, где люди нуждаются в элементарных вещах", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Сейчас Астраханская область готовится принять детей из подшефного района на отдых и лечение в Астраханской области.

"У ребят должны быть нормальные каникулы, а мы поможем в этом", - заверил Игорь Бабушкин.

Каждый раз жители Кременной передают астраханцам благодарность за поддержку. Астраханская область продолжит помогать соотечественникам в новых российских регионах.

"Это мужественные люди, которые несмотря на боевые действия не бросили свои дома и работу, но очень ждут нашей помощи. А мы своих не бросаем", - отметил глава Астраханской области.