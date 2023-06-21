21 Июня 2023
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Фото: Роскачество

Уральский майонез начали экспортировать в Китай

С начала 2023 года уральские производители отправили на экспорт более 4,5 тысяч тонн майонеза. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

По данным УТУ, по сравнению с пятью месяцами 2022 года объем вывоза этого масло-жирового продукта увеличился на четверть, а стоимость возросла почти на 40%. При этом самыми большими любителями уральского майонеза оказались жители Казахстана – на их долю приходится более половины экспорта.

Также продукт поставляется в Армению, Беларусь, Израиль, Киргизию, Монголию и Таджикистан.

"С этого года уральский майонез впервые экспортируется в Китай и Туркменистан: суммарно им уже отправлено порядка 25 тонн. При этом Германия, Молдова, США и Узбекистан приостановили закупку этого знаменитого на весь мир соуса", - отметил глава Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Ранее сообщалось, что Свердловская область увеличила поставки куриного мяса и пива в Китай.

Теги: майонез, экспорт, Китай


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