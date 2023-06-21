Андрей Трубецкой: На поддержку сельхозпроизводства Сургутского района в этом году направим 319,5 млн рублей

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил, что на поддержку сельскохозяйственного производства в муниципалитете в этом году направлено 319,5 млн руб. С начала 2023 г. в рамках исполнения муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса" на получение субсидии на поддержку сельского хозяйства рассчитывает 87 производителей.

71 соглашение с сельхозпроизводителями уже заключено, остальные находятся в работе. За первое полугодие на развитие аграрного сектора местным фермерам уже выплатили 129 млн рублей из окружного и районного бюджетов, уточнил Андрей Трубецкой в своем telegram-канале. В муниципалитете – 34 крестьянско-фермерских хозяйства, 69 личных подсобных хозяйств и два предприятия. Местные сельхозпроизводители обеспечивают своей продукцией жителей Югры. Прирост по молоку, яйцам, мясу в районе ежегодно составляет не менее 10%.

Андрей Трубецкой подчеркивает, что Сургутский район по-прежнему производит четверть всей сельхозпродукции Югры. Благодаря муниципальной программе идет модернизация сельскохозяйственных объектов, в том числе с учетом политики импортозамещения приобретается сельскохозяйственная техника, технологическое оборудование.

В животноводстве происходит некоторое наращивание стада крупного рогатого скота, увеличивается производство мяса птицы и яйца.

Как отметил Андрей Трубецкой, как правило, это достижения крупных хозяйств. На территориях хозяйств функционируют свои торговые точки, организована доставка продукции до дома.

Торговые сети обращают внимание на продукцию местных фермеров Сургутского района, выставляют товар на полках своих магазинов "Окей", "Лента", "Перекресток", "Магнит" и "Пятерочка". За пять месяцев текущего года сельхозпроизводители Сургутского района уже произвели 3,5 тыс. т мяса, 876 т молока, 369 т рыбы, 84 тыс. яиц.